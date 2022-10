Raser in Neustadt unterwegs – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße. Am Sonntagabend meldeten Zeugen einen Raser in Neustadt, nachdem die Polizei derzeit fahndet. Wie die Polizei berichtet, war der Raser gegen 18 Uhr mit geschätzten 100 Stundenkilometern durch die Sauterstraße in Richtung Tal gefahren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann, etwa 18 bis 19 Jahre alt, mit hellbraunem Haar gehandelt haben. Er war mit einem schwarzen Audi A4 mit NW-Kennzeichen unterwegs. Die Polizei konnte ihn trotz sofortiger Fahndung nicht auffinden und ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter der Rufnummer 06321 8540 entgegen.

