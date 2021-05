Viernheim. Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg haben sich zwei Autofahrer verdient: Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen hatten am Mittwochnachmittag auf der A 659 gleich zwei Raser gestoppt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Ordnungshüter zunächst einen 25 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der einen Abschnitt der Strecke, auf dem eigentlich maximal 100 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, mit 164 Stundenkilometern durchfuhr. Den 25-Jährigen erwarten nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot, wie das Polizeipräsidium mitteilte.

Sogar einen Monat länger wird wohl ein 33 Jahre alter Autofahrer auf den Führerschein verzichten müssen, hieß es weiter. Er passierte den Streckenabschnitt mit 173 Kilometern pro Stunde noch schneller. Neben dem dreimonatigen Fahrverbot erwarten ihn zudem 660 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. her