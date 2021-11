Randaliert und Polizisten getreten - 23-Jähriger in Haft

Heidelberg. Ein 23-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in einer Sinsheimer Bar versucht, einen Polizeibeamten zu verletzen. Wie Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, wurde Haftbefehl gegen den Mann aus Freiburg erlassen. Dieser soll in der Bar randaliert und Gäste beleidigt haben. Als die Polizei den Mann gegen 01.25 Uhr festnehmen wollte, wehrte dieser sich und versuchte, einen Polizisten per Tritt gegen den Oberkörper zu verletzen. Schließlich konnten ihm Handschließen angelegt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war bereits wegen anderer Gewaltdelikte zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt worden, deren Vollstreckung auf Bewährung ausgesetzt. Dem 23-Jährigen droht nun ein Bewährungswiderruf, weshalb die zuständige Ermittlungsrichterin aufgrund von Fluchtgefahr den Haftbefehl in Vollzug setzte.