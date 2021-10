Randalierer mit 4,52 Promille intus in Gewahrsam genommen

Landau. Ein Betrunkener hat am Dienstagmorgen am Landauer Hauptbahnhof mehrere Passanten beleidigt und rechtsradikale Parolen gegrölt. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der 33-Jährige auch den herbeigerufenen Beamten gegenüber verbal aggressiv und kam einem Platzverweis nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Atemalkoholtest endete mit einem Ergebnis von 4,52 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen, der bis zu seiner Ausnüchterung nun in der Zelle bleiben muss, wurde eingeleitet.

