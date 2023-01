Kaiserslautern. Ein 49 Jahre alter Mann soll in einem Ärztehaus in Kaiserslautern randaliert und einen Feueralarm ausgelöst haben. Das Gebäude wurde daraufhin am Mittwoch geräumt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 49-Jährige soll zuvor in mehreren Praxen des Hauses ein Rezept für ein Medikament gefordert haben, das er jedoch nicht bekam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf ihn kommen laut Polizei nun verschiedene Strafanzeigen zu.