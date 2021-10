Randalierer in Wormser Fußgängerzone - Taser kommt zum Einsatz

Worms. Ein 34-Jähriger soll am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Wormser Fußgängerzone bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die hinzugerufenen Beamten anschließend den Mann, der hierbei durch sein aggressives Verhalten auffiel. Da der Mann bereits mehrere Stunden zuvor bereits einen Platzverweis für die Fußgängerzone erhalten hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte durch Schläge, Tritte und Bisse gegen die Polizisten. Nur durch die Unterstützung weiterer Beamte und mithilfe eines Tasers konnte der 34-Jährige schließlich festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

