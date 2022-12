Randalierer in Speyer verbringt Weihnachtstag in Gewahrsam

Speyer. Den Weihnachtstag in Gewahrsam hat ein Randalierer in Speyer verbringen müssen. Nach Angaben der Polizei alarmierten am Samstagmittag mehrere Personen die Beamten zu einem Einkaufsmarkt. Dort konnte ein 26-Jähriger angetroffen werden, der laut herumschrie und sich nicht nur den Passanten vor Ort, sondern auch den eingesetzten Beamten gegenüber sehr aggressiv zeigte. Da sich der offensichtlich stark betrunkene Mann nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt, zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dort verbrachte er dann den Weihnachtstag. Hintergrund für sein Verhalten seien laut Zeugen wohl Partnerschaftsstreitigkeiten gewesen.

