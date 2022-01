Randalierer beleidigt und bedroht Polizeibeamte - 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Worms. Ein 18-jähriger Wormser hat in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung randaliert und ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Hierbei attackierte er die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei aus der Wohnung in der Innenstadt alarmiert. Der junge Mann öffnete die Tür, sprintete allerdings nach Polizeiangaben unmittelbar in ein Zimmer der Wohnung, wo er mit Fäusten auf einen dort anwesenden 19-Jährigen einschlug.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die jungen Männer voneinander getrennt waren, trat der 18-Jährige nach einem Polizisten, ohne diesen zu verletzen, und beleidigte und bedrohte fortwährend die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde er gefesselt und zur Dienststelle gebracht, wo er weiterhin beleidigte und versuchte die Beamten zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte der Wormser in Polizeigewahrsam.