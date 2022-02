Randalierende Hotelgäste greifen Hotelmitarbeiter in Weinheim an – Zeugen gesucht

Weinheim. Betrunkene Gäste haben in einem Hotel in Weinheim einen der Hotelmitarbeiter angegriffen. Wie die Polizei berichtet, kamen zwei Männer am Sonntag, gegen 5 Uhr, an die Rezeption des Hotels in der Breslauer Straße und wollten dort einchecken. Da sie keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten, forderte der Mitarbeiter an der Rezeption sie auf, eine aufzusetzen. Davon fühlten sich die beiden Gäste offenbar provoziert und fingen an, den Hotelmitarbeiter zu beleidigen. Als dieser die beiden daraufhin bat, das Hotel zu verlassen, randalierten die beiden Betrunkenen in der Hotellobby. Sie schlugen gegen eine vor der Rezeption aufgestellte Trennwand, wodurch der PC-Monitor zu Boden fiel und beschädigt wurde. Als der Mitarbeiter sie wegen den Beschädigungen daran hindern wollte, das Hotel zu verlassen, attackierten sie ihn. Einer der Männer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide. Eine von Revierkräften eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die beiden Täter werden von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Unbekannte ist etwa 50-55 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und entspricht laut Polizei einem südeuropäischer/orientalischer Phänotyp. Er trug kinnlanges, dunkles Haar und einen Vollbart und war vornehmlich dunkel gekleidet.

Der zweite Unbekannte - ebenfalls südeuropäischer/orientalischer Phänotyp - ist zwischen 55-60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine Glatze und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/100-30 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2