Räuber sprengen Gelautomat und stehlen 70.000 Euro – Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen. Ein Geldautomat der Volksbankfiliale in der Wiesenstraße in Sinsheim-Reihen ist am frühen Donnerstagmorgen gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei sollen mehrere Täter nach der Sprengung gegen 2.15 Uhr in einem dunklen Mercedes in Richtung Autobahn geflohen sein. Die Polizei fahndete mit mehr als 20 Streifenwagenbesatzungen nach den Unbekannten. Der Geldautomat wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. Auch der Innenraum der Bank ist stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 150.000 Euro. Davon entfielen rund 70.000 Euro auf den Diebstahlsschaden. Zeugen, die nicht nur unmittelbar vor oder nach der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

