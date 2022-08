Rätsel um Herz auf dem Buchener Friedhof gelöst

Buchen. Das Herz, welches am Dienstagvormittag auf dem Buchener Friedhof aufgefunden wurde, stammt von einem Tier. Eine Untersuchung hat laut Angaben der Polizei ergeben, dass es sich bei dem Organ um ein Schweineherz handelt. Die Ermittlungen der Polizei Buchen gehen weiter. Ziel ist es herauszufinden, wer das Schweineherz dort abgelegt hat und ob die Person dabei möglicherweise Straftaten, wie beispielsweise Störung der Totenruhe, oder Ordnungswidrigkeiten begangen hat.

Das Herz war am Dienstagmorgen auf dem Buchener (Main-Tauber-Kreis) Friedhof von einem Besucher gefunden worden. Zunächst war unklar, ob es sich um ein tierisches oder menschliches Herz handelte. Daher wurde das Herz in einem Labor in Karlsruhe untersucht.