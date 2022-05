Radtouren in der Region

Rhein-Neckar. Radtouren sowie viele Veranstaltungen in Heidelberg, Weinheim, Mannheim, Ludwigshafen und im Rhein-Neckar-Kreis sind geplant: Das neue Radtourenprogramm des ADFC Rhein-Neckar, Mannheim und Ludwigshafen ist da. Die beteiligten Kreisverbände sind zuversichtlich, dass alle Programmpunkte nach zwei Jahren Corona-bedingter Ausfälle nun endlich wieder stattfinden können.

Auf dem Programm stehen nicht nur Radtouren, sondern auch Aktionen wie Jugendfreizeiten sowie Serviceangebote rund ums Rad wie Helmberatungen und Fahrrad-Codierungen. „Auch in diesem Jahr bereichern die RadGuides Rhein-Neckar – eine Initiative des Rhein-Neckar-Kreises – mit ihren Touren das Programm ganz wesentlich“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung. So kommen im Programmheft mehr als 110 Termine mit 80 Radtouren und Veranstaltungen zusammen. Außerdem sind im 100-seitigen Heft Infos rund ums Radfahren in der Region enthalten – darunter auch Hinweise auf die Fahrradmitnahmemöglichkeiten in den Bussen und Bahnen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Das ADFC-Radtourenprogramm ist im „ZuM – Zentrum für umweltbewusste Mobilität“ kostenlos erhältlich. Auch in Fahrradgeschäften und öffentlichen Einrichtungen liegt das Radtourenprogramm aus. ADFC Mitglieder erhalten das Heft frei Haus. vs

