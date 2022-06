Radtour zu Schlössern

Rhein-Neckar. In der Barockzeit sind im Sommer viele Kutschen zwischen Mannheim und Schwetzingen verkehrt – jetzt können es die Radfahrer viel bequemer als einst die Kurfürstlichen Kutscher auf holprigen Wegen tun: Zum Welttag der Radfahrer bieten die beiden Schlösser des Kurfürsten Carl Theodor, sein einstiger Regierungssitz in Mannheim und seine Sommerresidenz in Schwetzingen, ein gemeinsames Ticket an. Noch bis Oktober können die beiden Barockbauten mit einem Kombi-Ticket erkundet werden. In Schwetzingen enthält es für 15 Euro für Erwachsene (7,50 Euro ermäßigt, Familien 38 Euro) den Eintritt in den Schlossgarten, in Mannheim den freien Rundgang im Schloss inklusive der App „Monument BW“ mit vielen ergänzenden Informationen. Wer einen Mehrtagesausflug plant, kann das Kombi-Ticket an unterschiedlichen Tagen einlösen.

Kostenlose Luftpumpe

Die Radtour führt durch die Mannheimer Quadrate zur Kurpfalzbrücke und auf dem Neckartal-Weg bis Seckenheim. Nach einem Anstieg biegt die Route rechts auf den Rheintal-Weg. Vorbei an der Pferderennbahn geht es durch den Unteren Dossenwald und dann über die Bundesstraße. Jenseits der Bahngleise gelangt man über die Alteichwaldsiedlung direkt zum Schwetzinger Schloss. Dort gibt es Fahrradständer im Ehrenhof und am Zähringer Tor, 27 Ladestationen für E-Bikes, Schließfächer gibt es im Besucherzentrum, kleine Reparaturkits und Überziehschuhe für Klickpedalschuhe, um damit die historischen Böden betreten zu können.

Auch das Schloss Bruchsal bietet Radfahrern zusätzlichen Service wie Schuhüberzieher, Schließfächer, ein Fahrradreparaturset sowie eine kostenlos zur Verfügung stehende Standluftpumpe. Im Sanitärbereich des Schlosses steht eine Auswahl von Hygieneartikeln zur Verfügung. Gäste können ihre Trinkflaschen kostenlos mit Leitungswasser wieder auffüllen. pwr

