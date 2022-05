Radmuttern gelöst - Autofahrer verliert Vorderrad

Sinsheim. Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen einen bislang unbekannten Täter. Nach Angaben der Beamten wurden zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, die Radmuttern an einem Vorderrad eines Autos, das im Parkhaus Burgplatz in der Dührener Straße geparkt war, so gelockert haben, dass das Rad kurze Zeit später beim Rangieren mit einem Pferdeanhänger auf einem Reiterhof im verlängerten Sportplatzweg einfach abfiel. Dadurch entstand ein Schaden an der Radaufhängung am Kotflügel, der auf über 1000 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/6900 bei der Polizei zu melden.

