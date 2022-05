Radfahrerin von Auto angefahren

Sinsheim. Ein Autofahrer hat am Mittwochabend eine Radfahrerin in Sinsheim angefahren. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 18-Jährige im Einmündungsbereich der Straße „Zum Gänsegarten“ die 54-Jährige. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich Verletzungen am Kopf zu, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.





