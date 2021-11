Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Brühl. Bei einem Verkehrsunfall ist eine 62 Jahre alte Frau am Dienstagmittag in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Schwetzinger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine bislang unbekannte Radfahrerin befuhr den Radweg aus der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. In der sich in der Brückenauffahrt befindlichen S-Kurve war sie nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite des Weges unterwegs und kollidierte deshalb frontal mit einer 62-jährigen Frau, welche mit ihrem Rad von Schwetzingen kommend in Richtung Brühl unterwegs war und durch die hochgewachsenen Grünanlagen die Kurve nicht einsehen konnte.

Die 62-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich. Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt unverzüglich in Richtung Schwetzingen fort.

Die Unfallverursacherin wird wie folgt beschrieben: Radfahrerin, weiblich, etwa 60 Jahre alt, Kurpfälzer Dialekt, dunkelblau gekleidet. Die Marke ihres Fahrrads ist unbekannt, vermutlich handelt es sich um ein E-Bike.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06202/71282 entgegengenommen.

