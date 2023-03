Radfahrerin in Speyer als Geisterfahrer unterwegs und in Auto gekracht

Speyer. Weil eine Fahrradfahrerin den entgegensetzten Radweg befuhr, ist sie am Dienstagnachmittag in Speyer mit einem Auto zusammengestoßen. Der 43 Jahre alte Fahrer fuhr von einer Bäckerei in der Landauer Straße in den fließenden Verkehr ein, als die 47-Jährige von rechts kam, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin konnte sich noch vor einem Sturz abfangen, erlitt beim Auftreten allerdings vermutlich einen Bänderriss im Fuß. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 700 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1