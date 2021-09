Radfahrerin in Reilingen verletzt - Unfallverursacher gesucht

Reilingen. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag hat sich eine 18-jährige Radfahrerin in Reilingen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 18-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Speyrer Straße in Richtung Ortsmitte, als auf Höhe der Haydnallee der Fahrer eines weißen Kombi in die Kreuzung eingefahren und die Radfahrerin am Hinterreifen touchiert haben soll. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Nähere Angaben zum Verursacher und seinem Auto liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06205/2860-0 bei der Polizei zu melden.

