Radfahrerin in Freinsheim schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freinsheim. Eine 64-jährige Radfahrerin ist bei einem Autounfall am Mittwochnachmittag in Freinsheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Radfahrerin die Herxheimer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. An der Einmündung zur Friedrich-Bruch-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Autofahrerin.

Die Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen am Rhein gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge von der Polizei sichergestellt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben können sich unter der Telefonnummer: 06322/9630 bei der Polizei melden.