Radfahrerin bei Unfall in Heidelberg schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Heidelberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm ein bislang unbekannter Radler der 56-Jährigen gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Römerstraße zu Zähringer Straße die Vorfahrt. Beide stießen zusammen und kamen durch die Kollision zu Fall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau zog sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ob der bislang unbekannte Unfallverursacher durch den Zusammenstoß ebenfalls verletzt wurde, ist unklar. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.