Radfahrer wird von Lkw mitgeschleift - schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik

Speyer. Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Speyer von einem Lastwagen mitgeschleift worden. Wie die Polizei mitteile, hatte der Geschädigte gegen 15.30 Uhr den Radweg entlang der Wormser Landstraße stadteinwärts befahren. Als er auf Höhe der Einmündung zum Alten Postweg dem Radweg weiter geradeaus folgen wollte, bog ein der gleicher Richtung fahrender LKW nach rechts ab und übersah den Radfahrer. Der 65-Jährige fuhr in die Seite des Lkw und stürzte.

„Er wurde kurzzeitig samt dem Fahrrad von den Zwillingsrädern des LKW mitgeschleift und erlitt hierdurch Verletzungen“, berichtete die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Am LKW entstand kein Sachschaden.