Speyer. Ein 23-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag verletzt worden. Der Mann versuchte laut Polizei einen zehnjährigen Radfahrer in der Maximilianstraße zu überholen. Als das Kind dann seinen Arm nach links ausstreckte und in die Schusterstraße abbog, bremste der 23-Jährige und fiel dabei über den Fahrradlenker. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

