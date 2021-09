Radfahrer werden mit Messer angegriffen - ein Schwerverletzter, Verdächtiger festgenommen

Lorsch. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger soll am Dienstagnachmittag in Südhessen zwei Fahrradfahrer mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei einer der Geschädigten auf einem Radweg zwischen Lorsch und Einhausen schwer verletzt. Der 40-jährige Radfahrer wurde im Anschluss an die Tat im Bereich der Wattenheimer Brücke mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein 32-Jähriger war zuvor in der Lage, einer Attacke des Täters auszuweichen.

Der 32-jährige Verdächtige wurde im Zuge der Fahndungsmaßnahmen der Polizei festgenommen. Er war zunächst in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet. Ein Zeuge habe den Mann identifizieren können. Auf dem Weg nach Hause wurde der Beschuldigte schließlich gegen 18.20 Uhr in der Kirchbergstraße in Bensheim festgenommen.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Alle Beteiligten waren sich unbekannt. Wegen der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei keine weiteren Informationen veröffentlichen, hieß es seitens der Behörde.