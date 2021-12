Radfahrer von Straßenbahn erfasst - 18-Jähriger tödlich verletzt

Weinheim. Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in Weinheim bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann in der Stahlbadstraße auf Höhe des Zedernwegs kurz vor 8 Uhr beim Überqueren der Straßenbahnschienen über einen Fußgänger- und Radfahrerüberweg von einer vollbesetzten Straßenbahn erfasst. Der Heranwachsende erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen, an denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist. Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an, die Stahlbadstraße ist bis zum Lärchenweg gesperrt. Auch der Bahnverkehr der Linie 5 in Richtung Viernheim ist vorübergehend eingestellt. Es soll ein Ersatzvekehr mit Bussen eingerichtet werden.