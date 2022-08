Radfahrer verletzt Fußgängerin und attackiert Polizeibeamte in Landau

Landau. Ein Radfahrer hat am Dienstagabend in Landau eine Frau angefahren und bei der Unfallaufnahme die Polizeikräfte attackiert. Wie die Polizei mitteilt, stieß der 33-jährige Radfahrer gegen 17.20 Uhr im Prießnitzweg gegen die Fußgängerin und verletzte sie am Arm. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich hierdurch mehrere blutende Wunden zu. Während der Unfallaufnahme versuchte der – mutmaßlich betrunkene – 33-Jährige, einen Polizeibeamten zu schlagen. Gegen die anschließende Festnahme wehrte er sich vehement, beleidigte die Polizeibeamten und versuchte auch den Notarzt zu treten. Er wurde zur Versorgung er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 33- Jährigen wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

