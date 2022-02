Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Maikammer. Schwer verletzt hat sich ein 33 Jahre alter Mountainbike-Fahrer am Samstag, als er im Pfälzerwald zwischen Kalmit und Maikamer vom Rad fiel. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann abseits befestigter Wege auf einer Downhill-Strecke unterwegs. Er überschlug sich bei der Abfahrt und wurde auf dem Boden liegend von zufällig vorbeikommenden Wanderern erstversorgt.

Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte zog sich der Radfahrer ein unklares Verletzungsmuster an der Wirbelsäule sowie zahlreiche Prellungen zu. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Maikammer wurde er in einen transportfähigen Zustand versetzt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die L515 zwischen der Kalmit und Maikammer blieb kurzzeitig gesperrt.