Wiesloch. Schwere Verletzungen hat sich am späten Sonntagvormittag ein 49-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch zugezogen. Nach Angaben der Polizei rutschte der Mann auf einem nassen Gullydeckel weg und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine schwere Hüftverletzung zu, die, nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort, eine stationäre Aufnahme in einer Mannheimer Klinik und eine zeitnahe Operation notwendig machten.

