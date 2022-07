Radfahrer stürzt drei Meter tief in Graben in Edenkoben

Edenkoben. Ein Pedelec-Fahrer ist in einen Bach in Edenkoben gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, befuhr der 78-Jährige den Woogweg von der Klosterstraße kommend in Richtung Villastraße. Auf der abschüssigen Straße kam er in der Senke durch seine hohe Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen drei Meter tiefen Graben. Wanderer fanden den 78-Jährigen in einem Bach liegend auf. Die Rettungskräfte konnten ihn bergen und mit einem Rettungshubschraube schwerverletzt in ein Krankenhaus fliegen.

