Radfahrer stößt auf Kreuzung mit Auto zusammen - schwer verletzt

Worms. Ein Radfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Worms schwerste Verletzungen erlitten. Der 50-jährige Radler war am Montagabend von der Innenstadt kommend in Richtung Rhein unterwegs. Als er den Nibelungenring (B9) kreuzte, stieß er mit dem Wagen eines 28-Jährigen zusammen, der Richtung Mainz unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

