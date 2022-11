Radfahrer stirbt in Lambsheim nach Zusammenstoß mit Regionalbahn

Lambsheim/Frankenthal. Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in Lambsheim bei Frankenthal bei einem Verkehrsunfall mit einer Regionalbahn gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizeiwache Maxdorf mitteilen, wurde der Unfall gegen 11.06 Uhr bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr der 70-jährige Radfahrer zusammen mit einem Bekannten auf einem Feldweg, der vom Brandweg in Lambsheim in Richtung Frankenthal parallel zur Kreisstraße 2 führt. Aus Richtung Lambsheim war eine Regionalbahn in Richtung Frankenthal unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der Fahrradfahrer aus bislang unbekannter Ursache das Haltesignal am unbeschrankten Bahnübergang übersah. Der 56-Jährige Lokführer leitete eine Notbremsung ein, stieß jedoch trotzdem mit dem Radfahrer zusammen. Dieser verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein Seelsorger betreute den Lokführer sowie den Bekannte des Radfahrers und dessen Angehörigen.

Der Unfallhergang ist aktuell noch nicht geklärt: Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur daher der Leichnam sowie das mitgeführte Pedelec sichergestellt. Aufgrund der Unfallaufnahme blieb die Bahnstrecke bis 13.30 Uhr gesperrt.