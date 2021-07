Radfahrer nach Zusammenstoß nur leicht verletzt

Erpolzheim. Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagmittag zwei Fahrradfahrer in Erpolzheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 13.35 Uhr im Bereich der Kreuzung Freinsheimer Straße/Raiffeisenstraße. Demnach befuhren beide Radfahrer den Kreuzungsbereich, wobei es beim Abbiegen des einen Radfahrers aus Unachtsamkeit zur Kollision mit dem zweiten Radfahrer kam. Beide kamen hierbei zu Fall, verletzten sich jedoch lediglich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 500 Euro.

