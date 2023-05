Radfahrer landet bei Verkehrsunfall auf Windschutzscheibe in Heßheim

Heßheim. Bei einem Verkehrsunfall in Heßheim ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhren ein 57-jähriger Radfahrer aus Dirmstein und eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lambsheim die L 520 in Richtung Gerolsheim, als dieser auf Höhe der Deponie unvermittelt abbog du von der Pkw-Fahrerin erfasst wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infolgedessen ist der Radfahrer auf die Windschutzscheibe geschleudert worden, worauf sich dieser verletzte und schlussendlich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da laut den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Radfahrer festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen.

Die beiden Insassen des Pkw wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06233/313-0 zu melden.