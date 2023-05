Limburgerhof. Mit einer Platzwunde am Kopf ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Limburgerhof am Samstagmorgen in ein Krankenhaus gekommen. Der 86-Jährige übersah beim Wechsel vom Radweg auf die Fahrbahn in der Speyerer Straße den neben ihn fahrenden 49-jährigen Autofahrer, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich. Der Sachschaden sei gering.

