Radfahrer kollidiert mit Pkw in Ladenburg

Ladenburg. Ein Radfahrer ist am Montagmittag in Ladenburg mit einem Pkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, bog der 55-jährige Renault-Fahrer gegen 13.30 Uhr von der Trajanstraße in die Heidelberger Straße ein. Im Kreuzungsbereich streifte der das Fahrrad einer 53-jährigen Frau, welche stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die Frau wurde durch den

Rettungsdienst behandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

