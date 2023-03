Landau. Ein Fahrradfahrer ist am Samstagmittag von einer Autofahrerin in Landau erfasst worden. Die 76-Jährige befuhr den Horstring Richtung Brandenburger Straße und missachtete die rote Ampel an der Kreuzung zur Horstsraße, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-jährige Radfahrer zu Boden und musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dank seinem getragenen Helm seien sie nur leicht gewesen, meint die Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

