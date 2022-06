Radfahrer in Friedelsheim von Pfeil getroffen

Friedelsheim. Ein Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße in Friedelsheim im Landkreis Bad-Dürkheim versehentlich von einem Pfeil getroffen und dabei verletzt worden. Das meldet die Polzei am Montag. Bei der Einstellung eines Wettkampfbogens im Garten eines Anwesens löste sich versehentlich ein Pfeil und flog auf die Straße. Dort wurde ein 62-Jähriger Fahrradfahrer, der gerade an dem Anwesen vorbeifuhr, von dem 80 cm langen Wettkampfpfeil am Oberschenkel getroffen. Der Radfahrer wurde verletzt und vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Pfeilschützen wird nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Da dieser sichtlich unter Schock stand, wurde er ebenfalls durch das DRK versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1