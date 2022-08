Radfahrer erleidet bei Zusammenstoß in Neuleiningen schwere Kopfverletzung

Neuleiningen. Ein Radfahrer hat bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Neuleinigen (Kreis Bad Dürkheim) schwere Kopfverletzungen erlitten. Der 43-Jährige habe aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Pedelec verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe bei dem Unfall keinen Helm getragen. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Samstag gesehen haben.

