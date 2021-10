Radfahrer durch Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Angelbachtal. Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Angelbachtal verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Radfahrer gegen 15.35 Uhr die Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Frankenstraße wollte er der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen, wobei er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug berührt wurde und zu Boden fiel. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht und es entstand ein Sachschaden an seinem Fahrrad. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den verletzten Radfahrer zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

