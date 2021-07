Rad-Demo von Heidelberg nach Mannheim

Heidelberg. Unter dem Motto „Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt!“ laden der ADFC Heidelberg/ Rhein-Neckar und Kooperationspartner am Sonntag, 4. Juli, zur dritten Rad-Demo. Rund 700 bis 1000 Teilnehmer werden erwartet. Los geht es um 11 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Heidelberg. Unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeister Eckart Würzner (Heidelberg) und Peter Kurz (Mannheim) soll gemeinsam nach Mannheim geradelt werden. Eigentlich wollten die Organisatoren dafür die Autobahn in einer Fahrtrichtung freihalten. Doch die Heidelberger Ordnungsbehörden halten das für zu gefährlich, erklärte Würzner auf Nachfrage bei einem Pressegespräch am Montag. Um etwa Auffahrunfälle zu verhindern, müsste auch mindestens eine Fahrspur in der Gegenrichtung gesperrt werden, so die Begründung. Es ist der dritte Anlauf, die Autobahn mit dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad zu erobern. Schon vor zwei Jahren, 2019, bog die Rad-Demo auf der B 37 vor Wieblingen ab und führte auf Umgehungs- beziehungsweise Bundes- und Landstraßen bis Mannheim am Planetarium vorbei zum Wasserturm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1