Rabe mit Luftdruckwaffe tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch. Ein bislang Unbekannter hat in Wiesloch mit einer Luftdruckwaffe auf einen Raben geschossen und damit tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Passant am Montag, kurz vor 15 Uhr, das verletzte Tier auf dem Gehweg an der Ecke Gerbersruhstraße und Schloßstraße gefunden. Das hilflose Tier, das nicht mehr fliegen oder gar seine Beine bewegen konnte, wurde in eine Tierklinik gebracht. Dort konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass ein sogenanntes Diabolo-Projektil in der Wirbelsäule des Tieres steckte, welches auch für die Lähmung der Beine verantwortlich war. Der Rabe wurde demnach mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und verstarb noch in der Klinik an den Folgen der Verletzungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.