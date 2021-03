Eberbach. Glück im Unglück hatte nach Polizeiangaben ein 49-Jähriger mit seinem Quad bei einem Unfall am Montag kurz vor 16.30 Uhr in der Schwanheimer Straße in Eberbach.

AdUnit urban-intext1

Wie die Beamten weiter am Dienstag mitteilten, war eine 77-jährige Autofahrerin aus einer Hofausfahrt in die Schwanheimer Straße gefahren. Der Quad-Fahrer, der in Richtung Beckstraße fuhr, musste, um einen Unfall zu vermeiden, voll abbremsen.

Dabei kam er ins Schleudern und überschlug sich. Trotz des gefährlichen Manövers blieb er unverletzt. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, an dem Quad entstand Sachschaden von geschätzt rund 1500 Euro.