Pylonbrücke in Ludwigshafen ab Ende der Woche wieder frei

Ludwigshafen. Gute Nachricht für Autofahrer: Die Asphaltschäden auf der seit Freitag gesperrten Pylonbrücke in Ludwigshafen können schnell beseitigt werden, so dass die Hochstraße Süd in Fahrtrichtung Bad Dürkheim Ende dieser Woche wieder befahren werden kann. Das gab die Stadt Ludwigshafen am Montag bekannt. Betroffen von der Sperrung sind nur die Verkehrsteilnehmer, die bislang die Auffahrt Kaiser-Wilhelm-Straße nutzten. Durch den Abriss der Pilzhochstraße wurden Autofahrer auf der B 37 aus Richtung Mannheim bereits zuvor über die Abfahrt zur Rheinuferstraße Richtung Hochstraße Nord umgeleitet.

Eine Luftbildaufnahme von der Hochstraße Süd. © B. Zinke

Wasser eingedrungen

Ein Gutachter hatte den Asphalt geprüft, auf dem sich an mehreren Stellen Blasen gebildet hatten. Die Tragfähigkeit der Brücke sei in keiner Weise gefährdet, urteilte dieser. „Auf der rund 500 Meter langen Fahrbahn sind insgesamt 80 schadhafte Stellen festgestellt worden“, erklärte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Zwischen der Tragschicht aus Gussasphalt und der Deckschicht sei Wasser eingedrungen. Dieses dehne sich bei Wärme aus und führe zu den Blasen.

Die letzte Hauptuntersuchung der Pylonbrücke fand 2020 statt. Laut vorgegebenem Rhythmus gibt es 2023 die nächste einfache und 2026 eine Hauptuntersuchung.

