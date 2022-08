Weinheim. Ein handfestes Stück Punk-Geschichte kann das Publikum im Weinheimer Café Central erleben, das am Samstag, 20. August, von der schottischen Band The Exploited beehrt wird. Den Support bestreitet die Freiburger Band Drain Down, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es für 24,20 Euro.

