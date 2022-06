Prozess wegen verbotenen Autorennens bei Weisenheim beginnt - Drei Tote bei Unfall

Frankenthal. Vor dem Landgericht Frankenthal (Rheinland-Pfalz) beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und ein verbotenes Autorennen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann aus Biblis (Hessen) vor, mit seinem Sportwagen im September 2020 bei Weisenheim am Berg in der Pfalz einen Unfall mit drei Toten verursacht zu haben.

Der 29-Jährige soll den Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto frontal zusammengestoßen sein. Die darin sitzende Fahrerin, die Beifahrerin und ein 15 Monate alter Junge starben am Unfallort, ein einmonatiges Mädchen überlebte. Der Angeklagte und sein Beifahrer blieben fast unverletzt.

Der 29-Jährige sei nicht vorbestraft und habe sich nicht zur Tat eingelassen, teilte das Landgericht mit. Bis zum 7. Juli sind vier Termine geplant (Az. 2 KLs 5516 Js 32586/20).