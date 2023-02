Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht

Frankenthal. Am kommenden Freitag beginnt am Landgericht in Frankenthal die juristische Aufarbeitung einer Tat, die die Region schwer erschüttert hat. Vor Gericht steht ein 26-jähriger Somalier, der am 18. Oktober zwei Männer im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim getötet und einen weiteren lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Mann soll mit einem 20 Zentimeter langen Messer unvermittelt auf den Handwerker Jonas Sprengart und seinen Kollegen Sascha losgegangen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Messerangriff Ludwigshafen: Wut und Eifersucht als Tatmotiv Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verhandlung ab Freitag Bluttat in Ludwigshafen - so geht es Jonas' Eltern vor dem Prozess Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gedenken Nach Bluttat in Oggersheim: Mehr als 22.000 Euro Spenden eingegangen Mehr erfahren

Den 20-jährigen Jonas tötete er laut Polizei mit mehreren Stichen in die Brust, trennte dessen Arm ab und warf diesen auf den Balkon seiner Ex-Partnerin, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte. Sascha, der Jonas zu Hilfe eilen wollte, verletzte er mit einem Stich in den Hals so schwer, dass er starb. Anschließend betrat der damals 25-Jährige einen Drogeriemarkt und verwundete einen weiteren Mann lebensgefährlich.

Prozess: 170 Zeugen vorgesehen

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes erhoben, dem mutmaßlichen Täter droht die Höchststrafe – eine lebenslängliche Haftstrafe. Wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, dann soll es – im Falle einer Verurteilung – nach 15 Jahren im Gefängnis keine Möglichkeit für ihn geben, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Der 26-Jährige hat sich bisher nicht geäußert, einem psychiatrischen Sachverständigen gegenüber gab er aber an, aus Wut und Eifersucht bewusst deutsche Männer angegriffen zu haben – wohlwissend, dass keins seiner Opfer eine Beziehung zu seiner Ex-Freundin gehabt habe.

Der Mann ist laut Gutachter schuldfähig. Das Gericht hat 14 Verhandlungstage angesetzt. Dass weitere hinzukommen, gilt als wahrscheinlich. Die Anklageschrift nennt 170 Zeugen. Wie viele von ihnen geladen werden, steht bislang noch nicht fest.