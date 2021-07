Prozess um Mord mit Armbrust begonnen: Angeklagter schweigt

Frankenthal.

Vor dem Landgericht Frankenthal hat der Prozess um einen Mord mit einer Armbrust begonnen. Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Mann, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat. Beim Prozessauftakt am Donnerstag hat er aber eine Aussage im Laufe des August angekündigt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Angeklagte am 7. Februar dieses Jahres einen Werkstattbesitzer aus Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet hat. Das Opfer habe sich keines Angriffs auf sein Leben versehen, trägt Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz aus der Anklageschrift vor. Vielmehr sei der Mann bei der Büroarbeit gewesen, als ein unbekanntes Geräusch den 64-jährigen Autoexperten in seine Werkstatt gelockt habe. Aus dem Hinterhalt habe der 52-Jährige mit der Armbrust zweimal auf das Opfer geschossen. Ein Bolzen traf den Werkstattbesitzer in Brust und Arm, der Zweite in den Hinterkopf. Dadurch sei der Mann zusammengesackt und in eine zwei Meter tiefe Werkstattgrube gestürzt. Tot war er laut Anklägerin zu diesem Zeitpunkt nicht. Deshalb soll der Angeklagte in die Grube gestiegen sein und das schwer verletzte Opfer mit einem Seil gewürgt und ihm dann eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben. Alles sei in Tötungsabsicht geschehen. Als Motiv nennt die Anklage einen Streit über einen missglückten Autokauf.

Bis Dezember sollen 60 Zeugen zu Wort kommen. Der Angeklagte betonte: „Es gibt eine Menge zu erzählen – aber nicht heute.“ Deshalb ist der Prozess nach der Verlesung der Anklageschrift direkt auf 19. August vertagt worden.

