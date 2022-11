Prozess nach Überfall auf Senior in Bammental geht weiter

Heidelberg. Der Fall hat im März überregional für Entsetzen gesorgt: Ein 88-Jähriger soll auf einem Supermarktplatz in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) brutal überfallen und schwer verletzt worden sein. Zwei Männer müssen sich deshalb seit 8. November vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Am vierten Prozesstag sagen vor allem Kriminaltechniker aus. Sie haben unter anderem Blut- und Faserspuren an den Kleidungsstücken der beiden Verdächtigen untersucht. Unter anderem fanden die Experten Faserspuren des Parkas des Senioren an Steppjacke und Hosen der beiden Angeklagten. Allerdings bewertete der Kriminalexperte die Spurenlage als eher „,mager“ - was möglicherweise aber auch am glatten Material der Kleidungsstücke der Beschuldigten liegen könne.

Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Einer der beiden Angeklagten ist teilweise geständig, der andere bestreitet, zur Tatzeit am Tatort gewesen zu sein.

Die beiden zur Tatzeit 42 und 49 Jahre alten Angeklagten sollen den Senior am Abend des 11. März in Bammental auf dem Supermarktparkplatz überfallen haben, um ihm Bargeld und Autoschlüssel zu entwenden. Anschließend brausten die Angeklagten wohl mit dessen Fahrzeug weg - mutmaßlich, um es zu verkaufen. Dabei sollen sie den mit schweren Verletzungen am Kopf und Gesicht hilflos am Boden liegenden Geschädigten auf dem menschenleeren Parkplatz zurückgelassen haben.

Der Rentner soll aus dem Kopf geblutet haben. Die Ärzte diagnostizierten ein Schädelhirntrauma, eine Brustwirbelfraktur, einen Rippenserienbruch und einen Ohrmuschelbluterguss. Erst zehn Stunden später, am Samstagmorgen, wurde der Rentner gefunden und medizinisch versorgt.