Proteste weitgehend friedlich

Rhein-Neckar. Bei zahlreichen Protestmärschen in der Region gegen die Corona-Maßnahmen ist es am Montagabend weitgehend friedlich geblieben. In der Pfalz kamen laut Polizei rund 1500 Demonstranten zu nicht-angemeldeten Veranstaltungen in verschiedenen Kommunen zusammen. In Landau versammelte sich mit 350 Menschen eine vergleichsweise große Gruppe, während die Zahl der Teilnehmer in den anderen Orten zwischen zehn und 190 lag.

In Bad Dürkheim, Deidesheim, Neustadt und Landau trafen sich insgesamt mehr als 300 Demonstranten zu genehmigten Protestveranstaltungen.

300 Beamte im Einsatz

Rund 300 Polizisten waren bei den Versammlungen in der Pfalz im Einsatz und nahmen bei nicht-angemeldeten Zügen Personalien auf. Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten gegen sechs Personen Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Sie stehen unter dem Verdacht, eine nicht angemeldete Versammlung geleitet zu haben.

Im Rhein-Neckar-Kreis protestierten nach Schätzungen der Polizei rund 2500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. 500 Menschen versammelten sich in Wiesloch, rund 300 in Heidelberg und Sinsheim. Zu Gegendemonstrationen trafen sich insgesamt 500 Menschen – 350 in Wiesloch, 100 in Neulußheim und 70 in St. Leon-Rot(70).

In Südhessen gingen am Montagabend mehr als 3000 Menschen – verteilt auf 46 Züge – auf die Straßen. Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, protestierten etwa in Lampertheim 110 Menschen. Die meisten Teilnehmer verzeichneten dabei Versammlungen in Bensheim (270) und Lampertheim (110). agp/wol