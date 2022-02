Proteste größtenteils friedlich

Rhein-Neckar. Zwischen Pfalz und Bergstraße haben am Montagabend erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Mitteilung bilanziert, demonstrierten etwa in Bad Dürkheim rund 200 Personen. Gegen eine Person leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da sie sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht an die Maskenpflicht hielt. Ein Polizist wurde zudem leicht verletzt, da die Person Widerstand bei der Feststellung ihrer Identität leistete.

Bei angemeldeten Gegenversammlungen in Grünstadt, Bellheim und Landau kamen laut Polizei insgesamt 100 Personen zusammen. Die Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

Daneben wurde auf verschiedenen Plattformen erneut dazu aufgerufen, sich öffentlich zu treffen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Insgesamt konnten so rund 850 Personen als sogenannte „Spaziergänger“ festgestellt werden. Die Mehrheit hielt sich dabei laut Polizei an die Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung. Von 28 Personen wurde die Identität festgestellt. Acht von ihnen hielten sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht an die Maskenpflicht, gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mehrheit hält sich an Regeln

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montagabend rund 1250 Personen als sogenannte Spaziergänger unterwegs, in Heidelberg waren es rund 220, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf Nachfrage dieser Redaktion berichtete. In Sinsheim und Wiesloch protestierten auf diese Weise jeweils rund 180 Menschen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, in Schwetzingen waren es bis zu 150, in Schriesheim etwas mehr als 100 Menschen. Jeweils zwischen 40 und 70 Spaziergänger zählten die Beamten in Nussloch, Hockenheim, Hemsbach, Weinheim und Ladenburg. Die Polizei sprach 17 Platzverweise wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aus.

Einer angemeldeten Demonstration in der Mannheimer Innenstadt hatten sich am Montagabend etwa 340 Personen angeschlossen. Daneben waren rund 220 „Spaziergänger“ unterwegs. Auch hier verliefen die Proteste friedlich. sapo/sho/agö