Lachen-Speyerdorf. Am Samstag ist auf dem Flugplatz Lachen-Speyerdorf gegen 8.30 Uhr ein Propellerflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, habe es wegen Seitenwind zuvor Schwierigkeiten beim Landeanflug gegeben. Der Pilot versuchte daher durchzustarten. Durch die zu geringe Flughöhe kollidierte das Flugzeug jedoch mit einem rund zwei Meter hohen Zaun eines angrenzenden Firmengeländes. Etwa hundert Meter abseits der Landebahn kam es auf der Grünfläche des Firmengeländes zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

AdUnit urban-intext1

Am Flugzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit siebzehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ebenso vor Ort, wie ein Rettungsfahrzeug und eine Funkstreifenbesatzung der Polizei.